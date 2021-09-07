مقتل جندي تركي وإصابة 4 بقصف صاروخي شمالي سوريا

دمشق (وكالات)

قتل جندي تركي وأصيب 4 آخرون، أمس، في هجوم صاروخي قالت أنقرة إنه نفذ من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، في منطقة «الباب»، شمال شرقي حلب.

وقالت وكالة «دوغان» التركية إن الجندي القتيل هو برتبة رقيب أول، مضيفة أن الهجوم نفذ بقاذفات صواريخ انطلقت من منطقة «منبج» الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واستهدف قاعدة تنتشر فيها القوات التركية قرب مدينة الباب. وردت أنقرة بقصف المنطقة التي أطلقت منها راجمات الصواريخ بمدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات.

وشهد الأحد الماضي اشتباكات عنيفة بين القوات التركية وقوات مجلس منبج العسكري، من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت مصادر المرصد أن الجيش التركي استهدف قرى «العريمة والحجلية وقرط ويران والعميانة» الواقعة في ريف مدينة الباب الشرقي في حلب بقذائف الهاون والمدفعية من قاعدته المتمركزة في قرية الشيخ ناصر شرق مدينة الباب والتي بلغ عددها ما يقارب 100 قذيفة مدفعية.