السعودية: إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح غد " الأربعاء" من كل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية الأرجنتين والسماح بسفر مواطني المملكة إلى الدول الثلاث.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله في بيان :" إنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍ من الدول.. وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح غد " الأربعاء " من الدول الثلاث والسماح بسفر مواطني المملكة إليها.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.. وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.