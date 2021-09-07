تونس.. محلل سياسي يكشف لـ«الاتحاد» موعد تشكيل الحكومة

شعبان بلال (القاهرة)

كشف محلل سياسي تونسي عن توقعاته بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس قيس سعيد، بعد مضي نحو شهر ونصف على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ يوليو الماضي.

وقال ثابت، المحلل السياسي التونسي، إن شخصية اقتصادية قد تكلف برئاسة الوزراء قريباً وهذا وفق طبيعة المرحلة المطبوعة بالأزمة الاقتصادية.

وأضاف لـ «الاتحاد»، أنه يبدو أن الرئيس قيس سعيد يميل إلى تكليف مروان العباسي محافظ البنك المركزي ورجل الاقتصاد التونسي بهذا المنصب خاصة وأن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي محددة لتمويل الاقتصاد وإنعاشه خلال مرحلة ما بعد الكورونا.

وأوضح المحلل السياسي التونسي أنه قد يحصل الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأسبوع القادم، مؤكداً أن هذا التعيين سيكون مصدر طمأنة لمختلف الفاعلين في الداخل والشركاء في الخارج.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.