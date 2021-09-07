أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت صحيفة جابان توداي عن حكومة طوكيو القول، اليوم، إن العاصمة سجلت 1629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبلغت حالات الإصابة بين الأشخاص في العشرينيات من عمرهم (440 حالة) والثلاثينيات(306 حالات) والأربعينيات (251) حيث كانت الشريحة العمرية التي سجلت أعلى حالات إصابة. وبلغ عدد الإصابات بين من يبلغون من العمر 20 عاماً 290 حالة.
وانخفض عدد المصابين الذين يعانون من أعراض خطيرة في طوكيو بواقع سبع حالات، مقارنة بأمس الاثنين، ليصل إلى 260 حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة بالفيروس في أنحاء اليابان 62 حالة.