روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يونيو

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 795 حالة وفاة و 17425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وهذه هي أدنى حصيلة يومية للإصابات في روسيا منذ 22 يونيو، ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و 47880 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 188785 .





وسجلت البلاد 17243 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى ستة ملايين و 302250 .



