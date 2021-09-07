بلينكن: طالبان تعهدت السماح للأفغان «بالمغادرة بحرية»

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن طالبان تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية. وقال بلينكن: إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة «بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية»، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهدها. وأوضح بلينكن: «المجتمع الدولي بأكمله ينظر إلى طالبان للالتزام بهذا التعهد». وكان مسؤول أميركي كبير أعلن الاثنين أن أربعة أميركيين غادروا أفغانستان براً في إطار عمليات رحيل رتبتها الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ انسحابها. وأضاف أن حركة طالبان كانت على علم بذلك «ولم تمنعهم» من المغادرة، من دون أن يذكر أي دولة حدودية دخلها هؤلاء الأميركيون.