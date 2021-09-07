مقتل 21 شخصاً بتدهور حافلة في بوليفيا

ذكرت وسائل إعلام محلية في بوليفيا يوم الاثنين نقلاً عن الشرطة أن 21 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة في واد.

وذكرت صحيفة "إل ديبر" أن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع على طريق يمر عبر مجتمع موروتشاتا في منطقة كوتشابامبا.

وذكرت الشرطة في مكان الحادث أنه تم نقل الناجين الى بلدية فينتو في عدة سيارات إسعاف.

وقال شرطي: "تمكنا من إحصاء 21 حالة وفاة ثلاثة منهم من الاطفال".

ويتكرر وقوع حوادث سير خطيرة على الطرق الجبلية الضيقة وغير المعبدة في بعض الاحيان في بوليفيا.

وفي مارس، تحطمت حافلة بين سانتا كروز دي لا سييرا وكوتشابامبا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً.

وفي يوليو، هوت حافلة لمسافة تزيد عن 100 متر في واد بالقرب من تشاتاكويلا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصاً.



