ألف شخص ينتظرون تصريحاً لمغادرة مزار الشريف

واشنطن (رويترز)

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن نحو ألف شخص، من بينهم عشرات الأميركيين والأفغان الذين يحملون تأشيرات للولايات المتحدة أو دول أخرى، ما زالوا عالقين في أفغانستان لليوم الخامس، في انتظار تصريح طالبان بمغادرة الرحلات الجوية.

وذكرت الصحيفة أن الوضع، الذي يواجه الراغبين في المغادرة من المطار الدولي في مدينة مزار الشريف الشمالية، يعكس حالة الآلاف الذين لم يتمكنوا من ركوب طائرات من كابول، بعد أن سيطرت طالبان على العاصمة قبل انسحاب القوات الأميركية.

وقال مايك مكول النائب الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في «فوكس نيوز صنداي»: إن ست طائرات عالقة في مطار مزار الشريف، وتقل أميركيين ومترجمين أفغان، غير قادرة على الإقلاع لعدم حصولها علي تصريح من طالبان.

وأضاف: إن طالبان تحتجز الركاب «رهائن لتحقيق مطالب»، لكن عدة تقارير شككت في بيان مكول.

واعتبر مكول أن طالبان تريد «شيئًا في المقابل» للموافقة على الرحلات الجوية، وأنه يعتقد أنها تسعى «للحصول على اعتراف كامل من الولايات المتحدة الأميركية».

وقال شخص مطلع على جهود الإجلاء: إن وصف الركاب بأنهم «رهائن» غير صحيح.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن منظمي رحلات الإجلاء قالوا: إن الطائرات في مزار الشريف تلقت التصريح اللازم، وتنتظر موافقة طالبان النهائية. ونقلت الصحيفة عن إريك مونتالفو، الضابط المتقاعد في مشاة البحرية الأميركية، والذي شارك في تنظيم الرحلات الجوية، قوله: «إن طالبان لا تحتجز الطائرات كرهائن».