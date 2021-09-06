العراق: دور الاتحاد الأوروبي ضروري في الحرب على الإرهاب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الحرب على الإرهاب، فيما شدد على أهمية التعاون من أجل تخفيف توترات المنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل".

وأوضح البيان"تم بحث العلاقات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والإشادة بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للعراق خلال السنوات الماضية ودعمه القائم في المجالات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمشاريع الخدمية وإعادة الإعمار".

وأكد صالح أن "العراق حريص على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرة الأوروبية"، مشيراً إلى "ضرورة التعاون من أجل تخفيف توترات المنطقة ونزع فتيل أزماتها وإرساء السلام فيها، ودعم مسارات الحل والترابط الاقتصادي والتجاري، وأهمية ضمان أمن واستقرار العراق من أجل تحقيق ذلك".

وشدد صالح على أهمية التعاون في قضايا ملحّة، وأبرزها مواصلة الحرب على الإرهاب وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في أي منطقة".

من جانبه، أكّد جوزيف بوريل "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ومساعدة العراق في مختلف المجالات، ودعم أمن واستقرار العراق وسيادته"، مشيداً بـ "التقدم الحاصل في العراق وجهوده في القضايا الداخلية، وكذلك الخارجية المتعلقة بتبنّيه سياسة متوازنة تسعى لتخفيف توترات المنطقة".

