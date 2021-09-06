آخر تطورات تفشي «كورونا» في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الاثنين، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- رفع القيود في مانيلا

أعلنت السلطات الفيلبينية أن تدابير العزل سارية المفعول في العاصمة مانيلا منذ شهر لاحتواء عدد قياسي من حالات كوفيد المرتبطة بالمتحورة «دلتا» شديدة العدوى، سترفع هذا الأسبوع وستستبدل بتدابير إغلاق «موضعية».سيسمح تخفيف تدابير العزل في العاصمة، الرئة الاقتصادية الحقيقية للبلاد، للشركات على وجه الخصوص بإعادة فتح أبوابها.

- رفع العزل قريباً في نيوزيلندا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أنها ستنهي هذا الأسبوع العزل المفروض على البلاد، موضحة أنه سيظل سارياً في أوكلاند، المدينة الكبيرة حيث ظهرت المتحورة «دلتا» لأول مرة منتصف أغسطس الماضي.ليل الثلاثاء الأربعاء، سيتمكن ثلاثة ملايين نيوزيلندي من الخروج مرة أخرى، وسيعاد فتح المدارس الخميس، للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، كما أوضحت اردرن.

- تخفيف إلزامية الشهادة الصحية في المراكز التجارية في فرنسا

لن تكون الشهادة الصحية إلزامية اعتباراً من الأربعاء لدخول مراكز التسوق الموجودة في الدوائر التي ظل فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا أقل من عتبة 200 لكل 100 ألف نسمة في أسبوع واحد.لا تزال هناك استثناءات، في 64 مركزاً للتسوق تزيد مساحتها على 20 ألف متر مربع تقع في تسع دوائر.

- فنلندا سترفع القيود عند تطعيم 80% من السكان

أعلنت الحكومة الفنلندية أنها سترفع آخر القيود المرتبطة بوباء «كوفيد-19» حين يصبح 80% من السكان، الذين تفوق أعمارهم 12 عاماً، مطعمين بالكامل، وهي عتبة يفترض أن تصلها بحلول أكتوبر.وقالت رئيسة الحكومة سانا ماران للصحفيين في هلسنكي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء حول الاستراتيجية الواجب اتباعها لمكافحة الفيروس «هدفنا هو إعادة فتح المجتمع وإبقاؤه مفتوحاً».

- كوبا ستعيد فتح الحدود أمام السياح قريباً

أعلنت وزارة السياحة الكوبية الاثنين أن كوبا ستعيد تدريجياً فتح حدودها أمام السياح اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل دون أن تطلب إبراز فحوص الكشف عن الفيروس كما تفعل حاليا، بهدف استئناف النشاط الاقتصادي الحيوي للجزيرة.وقالت الوزارة في بيان «نظراً لتقدم عملية التلقيح في كوبا، وفاعليتها المثبتة وترقب تلقيح اكثر من 90% من السكان بالكامل في نوفمبر، نحضر الشروط من أجل فتح حدود البلاد تدريجيا اعتباراً من 15 نوفمبر».

- انخفاض متوسط الأعمار في إيطاليا

أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن «كوفيد-19» خفض متوسط الأعمار في إيطاليا بـ1.2 عاماً في 2020، وبأكثر من أربع سنوات في بعض المقاطعات الأكثر تضرراً.في عام 2020، كان متوسط الأعمار عند الولادة يحدد بـ82 عاماً: 79.7 عاماً للرجال و84.4 عاماً للنساء، مقابل 81 عاماً و85.3 عاماً في 2019.

- أكثر من 4.56 مليون وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4.565.622 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة الاثنين عند الساعة 10.00 ت غ.والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (648.472)، تليها البرازيل (583.628 وفاة) والهند (440.752 وفاة) والمكسيك (263.140 وفاة) والبيرو (198.488 وفاة).