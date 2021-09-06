بريطانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في إصابات كورونا

أظهرت إحصاءات حكومية في بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأحصت المملكة المتحدة 41192 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ارتفاعاً من 37011 في اليوم السابق.

كما سجلت البلاد 45 وفاة جديدة في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا نزولاً من 68 وفاة أحصيت أمس الأحد.

وكانت بريطانيا أول دولة في العالم تطلق حملة وطنية للتطعيم ضد الفيروس في ديسمبر 2020. وقد حققت الحملة نجاحاً كبيراً خاصة في خفض عدد الوفيات ونسبة دخول المرضى إلى المستشفيات.