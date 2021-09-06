السلطة الفلسطينية تحدد موعد مرحلة أولى من الانتخابات المحلية

حددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، موعداً لإجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجالس البلديات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أن مجلس الوزراء حدد 11 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس القروية والبلديات في المناطق المصنفة «ج»، والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الحكومة أنه سيجري الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات للهيئات المحلية المصنفة (أ، ب) لاحقاً «وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية».

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية.

من جهة أخرى، قررت الحكومة «منع التجمهر والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات بمختلف أشكالها، وذلك بعد 3 أيام من تاريخه لإعطاء فرصة للمواطنين لترتيب أوضاعهم» ضمن تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت من ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، داعية الفلسطينيين إلى زيادة الإقبال على تلقي التطعيم لحماية أنفسهم وتحصين مجتمعهم من الفيروس.