بولندا تحذر من وجود 10 آلاف مهاجر قادم من بيلاروسيا

يوجد حالياً أكثر من 10 آلاف مهاجر من دول مزقتها الحرب، في بيلاروس، أملاً في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقديرات قوات حرس الحدود البولندية.

ويساعد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المهاجرين على الوصول إلى حدود بلاده مع ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، جيرانها في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما قاله رئيس قوات حرس الحدود البولندية، الميجور جنرال توماش براجا.

وقال إنه في مطلع الأسبوع الجاري، سجل الأمن العام نشاطاً متزايداً على الجانب البيلاروسي من الحدود.

وقال براجا اليوم الاثنين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البولندية «بي إيه بي»، إنه قد تم منع 215 شخصاً أمس الأول السبت من عبور الحدود بصورة غير قانونية، ثم تم أمس الأحد منع 152 شخصاً آخرين، وجرى صباح، اليوم الاثنين، منع 59 شخصاً.

وبحسب مقابلات جرت مع المهاجرين، فإن الكثيرين منهم يحاولون الوصول إلى ألمانيا أو فرنسا. وأوضح براجا: «يقول الكثيرون إنهم كانوا يرغبون في الوصول إلى إخوانهم أو أخواتهم أو أسرهم، ولم يكونوا يعرفوا أن بولندا والحدود... ما زالتا أمامهم في الطريق».