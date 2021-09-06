باحث فيروسات يكشف لـ «الاتحاد».. لماذا يتحور «كورونا»؟

شعبان بلال (القاهرة)

كشف باحث مصري في الفيروسات لـ «الاتحاد» عن السبب وراء تحور فيروس كورونا بصورة مستمرة، وآخرها متحور «مو».

وقال الدكتور محمد عادل، باحث الفيروسات بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات المصري، إن السبب وراء تحور فيروس كورونا هو أنه فيروس ذو حمض نووي ريبوزي أحادي «single strand RNA virus»، وهو ما يعطيه القدرة على التحور باستمرار، على عكس الـ «DNA virus»، الذي يعتبر ثباته على عدم التحور أعلى من الـ «RNA viruses».

وأوضح عادل أن شفرة فيروس كورونا الوراثية أحادية تعطيه القدرة على التحور باستمرار، بينما إن كانت شفرته الوراثية ثنائية كانت ستعطيه نسبة ثبات أعلى. وأشار الباحث المصري إلى أن الفيروسات التاجية عامة لها القدرة على التحور باستمرار، بسبب أن شفرتها الوراثية تسمح بذلك و غير ثابتة.

وأوضح باحث الفيروسات أن «كورونا» له قدرة كبيرة على التزاوج بين سلالات «الكورونا» الأخرى، مما يسمح له بإنتاج سلالات جديدة، موضحاً أن هناك حتى الآن 8 تحورات بـ 8 سلالات من فيروس كورونا حتى الآن، وهي «بيتا ودلتا وألفا ودلتا بلس وإيتا وجاما ويونا ومو الجديد».