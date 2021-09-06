مقتل 30 قروياً في هجمات بشرق الكونجو

ذكر مسؤولون وشاهد أن متشددين مسلحين بالمناجل والخناجر والهراوات قتلوا ما لا يقل عن 30 قروياً في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقال المسؤولون، إن المسلحين الذين يُشتبه بأنهم أعضاء في «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي تستلهم نهج المتشددين هاجموا ماكوتانو شمالي مدينة أويتشا في إقليم كيفو الشمالي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وصف أحد سكان القرية ويدعى مالييلو أوميونجا الذي فقد ابنه تفاصيل ما حدث لهما. قال إن ابنه أيقظه عندما شن المتشددون الهجوم.

وأضاف عبر الهاتف «أخذت بعض الوقت للنهوض من فراشي؛ ولأنه كان في عجلة من أمره، جرى ابني وسقط في كمين القوات الديمقراطية المتحالفة. مات ولدي أما أنا فما زلت على قيد الحياة...».

وقال كريستوف مونياندرو من جماعة «اتفاقية احترام حقوق الإنسان» الكونجولية «هذا دمار شامل. الناس يلوذون بالفرار في كل مكان». لم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. ونادراً ما تدلي القوات الديمقراطية المتحالفة، التي تشكلت في أوغندا المجاورة وتقول إنها متحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي، بتصريحات علنية.