ليبيا تطلق سراح قيادي بارز في نظام القذافي

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح قيادي كبير وأحد أعضاء الدائرة المقربة للزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي.

وأكدت السلطات الليبية، في بيان صحفي، إطلاق «سراح عدد من المعتقلين الذين قضوا مدة عقوبتهم أو الذين لم يحكم عليهم من قبل القضاء، بمن فيهم أحمد رمضان». ولم يذكر أسماء الأشخاص الآخرين الذين أفرج عنهم.

وأضاف البيان أن إطلاق سراح السجناء سيتواصل «حتى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة»، مضيفاً أن العمل يجري من أجل «التنسيق لإطلاق سراح باقي السجناء».

وشغل أحمد رمضان، الذي كان برتبة عقيد في نظام القذافي، منصب رئيس الأركان والمخابرات.

ونشرت وسائل إعلام محلية لوصول رمضان على متن مروحية، صباح اليوم الاثنين، إلى مسقط رأسه في مدينة الأصابعة (120 كلم) جنوب غرب العاصمة طرابلس.

يأتي إطلاق سراح العقيد رمضان بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراح الساعدي القذافي، النجل الثالث للعقيد الراحل معمر القذافي.