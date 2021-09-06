مصر: أحكام مشددة على المتهمين بقضية «خلية متفجرات الساحل» الإخوانية

أحمد شعبان (القاهرة)

قضت الدائرة الثانية جنايات في مصر، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، وبراءة متهم، والمشدد 5 سنوات لآخر في قضية «خلية متفجرات الساحل».

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني الانضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقاً لأغراض جماعتهما، كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن أحدث انفجارها ضرراً وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء، وحازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات.