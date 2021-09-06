وفيات وإصابات «كورونا» الجديدة حول العالم

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,565,622 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الاثنين.

وتأكدت إصابة 220,652,860 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

وسُجلت الأحد 6337 وفاة إضافية و423,848 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي روسيا مع 790 وفاة إضافية وإيران (610) والولايات المتحدة(394). والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (648,472) والإصابات (390,945,106)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز. تليها البرازيل بتسجيلها 583,628 وفاة (20,890,779 إصابة)، ثم الهند مع 440,752 وفاة (33,027,621 إصابة) والمكسيك مع 263,140 وفاة (3,428,384 إصابة) والبيرو مع 198,488 وفاة (2,155,034 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 602 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (311) والبوسنة (301) ومقدونيا الشمالية (291) وجمهورية تشيكيا (284) ثم مونتينيغرو (280). وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 10,00 ت غ الاثنين 1,449,875 وفاة (43,585,626 إصابة) فيما سجلت أوروبا 1,260,397 وفاة من بين 63,979,325 إصابة. وسجّلت آسيا 793,406 وفاة (51,067,277 إصابة). وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 675,471 وفاة (41,460,273 إصابة). وسجّلت أفريقيا 199,232 وفاة (7,916,984 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 185,475 وفاة (12,512,638 إصابة). وأحصت أوقيانيا 1766 وفاة (130,744 إصابة).