«طالبان»: سيطرنا على بنجشير وإعلان الحكومة قريباً

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، النصر على قوات المعارضة في وادي بنجشير إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأفغانية كابول وإحكام سيطرتها على البلاد، كما تعهدت بإعلان حكومة جديدة قريباً.

وفي صور على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أعضاء من طالبان واقفين أمام بوابة مقر حاكم إقليم بنجشير، بعد خوض قتال في مطلع الأسبوع مع جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، بقيادة زعيم بنجشير أحمد مسعود.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي: «سقطت بنجشير، آخر معقل يختبئ فيه الأعداء الفارون».

وأضاف: «بهذا الانتصار والجهود الأخيرة خرجت بلادنا من دوامة الحرب، وسينعم شعبنا بحياة سعيدة في سلام وحرية في جميع أنحاء البلاد».

وأكدت طالبان لسكان بنجشير أنه لن يكون هناك «تمييز ضدهم». وينحدر سكان بنجشير من عرق غير البشتون، الذي تنتمي إليه طالبان، وقاتلوا الحركة خلال حكمها في الفترة من 1996 إلى 2001.

وقال مجاهد: «هم إخواننا، وسيعملون معنا من أجل غرض مشترك ورفاهية البلاد».

ونفى المتحدث باسم طالبان وجود أي خلافات داخل الحركة حول تشكيل حكومة جديدة، قائلاً: إنها ستعلن قريباً، لكنه لم يحدد موعداً.

وأضاف مجاهد أن النساء عُدن إلى العمل في قطاعي الصحة والتعليم، وأنه «سيتم توفير مجالات أخرى، واحدة تلو الأخرى، بمجرد وضع نظام لهن».