مصر تدعو إلى ضبط النفس في غينيا وتحث على الالتزام بالطرق السلمية

دعت مصر اليوم الاثنين كافة الأطراف في غينيا إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية، وذلك غداة سيطرة قوات من الجيش على السلطة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر تتابع "عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة الراهنة في البلاد".

ودعت "جميع الأطراف الغينية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

واستولت قوات من الجيش في غينيا أمس على السلطة وعطلت العمل بالدستور، كما قامت بنقل الرئيس ألفا كوندي إلى "مكان آمن".

وكان الرئيس ألفا كوندي أدى اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي لولاية ثالثة في منصبه.