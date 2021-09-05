رئيس الوزراء اليمني: «الحوثيون» سبب الدمار والخراب

عدن (وكالات)

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، حرص الحكومة الشرعية على السلام وحقن دماء اليمنيين، وما قدمته من تنازلات في سبيل ذلك يقابلها في كل مرة تعنت ورفض ميليشيات «الحوثي»، التي كانت ولا تزال سبباً أساسياً في كل هذا الدمار والخراب الذي لحق باليمن وما يعانيه شعبها من نزيف مستمر في الدماء والكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم.

وأشار عبدالملك، خلال استقباله سفير فرنسا لدى اليمن، جان ماري صفا، إلى أن التصعيد العسكري لـ«الحوثيين» واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤشر على مضي هذه الميليشيات في حربها وعدم انصياعها لخيار السلام، وهو ما يتطلب موقفاً دولياً حازماً وواضحاً من ذلك.

وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والدور الفرنسي الداعم للشرعية وأمن واستقرار اليمن.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات الجارية على الساحة الوطنية، في إطار الموقف الدولي الموحد للوصول إلى حل سياسي، ودعم المبعوث الأممي الجديد لإنجاز مهمته، بما يؤدي إلى إحلال السلام، ووضع حد لمعاناة اليمنيين، والتنسيق المشترك في هذا الجانب، بما في ذلك الضغط على ميليشيات «الحوثي» الانقلابية وداعميها، لوقف هجماتها على المدنيين والنازحين في مأرب، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

ولفت عبدالملك إلى التطورات الجارية على صعيد استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهامها في الداخل، والخطط القائمة للاهتمام بالوضع الاقتصادي والخدمي، وتخفيف معاناة المواطنين، والدعم الدولي المطلوب للإسهام في إنجاح عمل الحكومة.

وثمن رئيس الوزراء الدعم الأخوي لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، لليمن وشعبها.

بدوره جدد السفير الفرنسي، موقف بلاده الداعم والمؤيد للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على إنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد، بما يؤدي إلى الحل السياسي وإنهاء الحرب، مؤكداً دعم بلاده لعودة الحكومة إلى عدن لخدمة الشعب والمواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وحرصها على حشد الدعم الدولي للحكومة للقيام بواجباتها.