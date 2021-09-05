الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث تزويد لبنان بالغاز المصري

عمّان (وكالات)

يستضيف الأردن اجتماعاً لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان، يوم الأربعاء المقبل، لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض توليد الكهرباء، حسبما أفادت قناة المملكة الأردنية.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات مع مصر والأردن بشأن خطة للتخفيف من أزمة الطاقة في لبنان، تشمل استخدام الغاز المصري في توليد الكهرباء في الأردن، ثم نقلها عبر سوريا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري نصري خوري: «إن سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية».

وزار وفد لبناني رفيع المستوى دمشق، أمس الأول، لتمهيد الطريق للخطة المدعومة من الولايات المتحدة لتخفيف أزمة نقص إمدادات الكهرباء.