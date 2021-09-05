طالبان: نرغب في علاقات دبلوماسية رسمية مع ألمانيا

كابول (وكالات)

أعرب حكام طالبان الجدد عن رغبتهم في إقامة علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا، والحصول على دعم مالي ومساعدات إنسانية منها.

وقال المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «إننا نرغب في علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا».

وأضاف: إن جماعة طالبان ترغب أيضاً في التعاون مع برلين ودول أخرى، في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.

وتابع المتحدث باسم طالبان للصحيفة الألمانية: إن الألمان كان مرحباً بهم دائماً في أفغانستان، مضيفاً: إنه حتى في زمن الملكية قبل نحو مئة عام، ساعد الألمان أفغانستان في أمور كثيرة.

وتعول ألمانيا الآن على إجراء محادثات مع طالبان، لأنها تسعى لإخراج أشخاص آخرين ممن يبحثون عن حماية من البلاد بعد انتهاء عملية الإجلاء العسكري للجيش الألماني هناك.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس: إن ألمانيا تريد التحدث إلى حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بشأن كيفية إجلاء متعاقدين محليين عملوا مع ألمانيا، وما زالوا هناك.

وأضافت: إن من المشجع أنه بات من الممكن معاودة استخدام مطار كابول في رحلات الإجلاء.

وتابعت: «نريد التحدث إلى طالبان بشأن كيفية الاستمرار في نقل المواطنين الذين عملوا مع ألمانيا إلى مناطق آمنة خارج البلاد». وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال قبل أيام: «إذا كان الأمر ممكناً من الناحية السياسية وكان الوضع الأمني يسمح، فمن المفترض أن يكون لألمانيا حينئذ سفارتها الخاصة في كابول مجدداً»، ولكن ماس أكد في الوقت ذاته أن وجود تمثيل دبلوماسي لا يعني اعترافاً بحكومة طالبان. وكانت الحكومة الألمانية أغلقت سفارتها في كابول بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.