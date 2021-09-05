ارتفاع كبير لعدد قتلى الإعصار "إيدا" في أميركا

ارتفع عدد ضحايا الإعصار "إيدا" في شمال شرق الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إلى 50 قتيلاً على الأقل.

وما تزال الحصيلة قابلة للارتفاع بسبب فقدان العديد من الأشخاص في مياه الفيضانات.

وقال متحدث باسم كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك إن الولاية شهدت 17 حالة وفاة، أربع منها في مقاطعة وستشيستر والباقون في مدينة نيويورك.

وحوصر جميع الضحايا تقريباً في وحدات سكنية غير قانونية أقيمت داخل أقبية وأصبحت البديل الوحيد الذي يمكن تحمل تكلفته لمحدودي الدخل من سكان المنطقة.

وفي ولاية نيوجيرزي، سقط 27 قتيلاً وما زال أربعة في عداد المفقودين وفقاً لمتحدث باسم فيل ميرفي حاكم الولاية.

ومن الولايات الأخرى في الشمال الشرقي التي أُعلنت فيها حالات وفاة بسبب الإعصار، ولاية كونيتيكت حيث قتل شخص على الأقل وبنسلفانيا التي أعلنت مقتل أربعة على الأقل وماريلاند التي أعلنت عن سقوط قتيل واحد على الأقل.

وأدى الإعصار "إيدا" إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عارمة. وملأت المياه الشوارع والمنازل وأدت إلى أضرار مادية كبيرة وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأسر.