السيسي والرئيس الإسرائيلي يبحثان إحياء عملية السلام

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتزوج، العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع نظيره الإسرائيلي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس هيرتزوج عبّر عن امتنانه للتهنئة وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.