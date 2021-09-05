المؤبد والمشدد بحق 7 إرهابيين من تنظيم داعش في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة ثلاثة أشخاص بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع داعش».

وعاقبت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15عاماً في ذات القضية.

وكانت المحكمة قضت بإعدام ثلاثة متهمين في القضية.

وأسندت المحكمة للمدانين اتهامات «الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين».