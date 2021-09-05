مصر.. الحكم على 11 متهماً بتنظيم داعش الإرهابي بالإعدام

أحمد عاطف (القاهرة)

تقضي محكمة مصرية، الأحد، بالحكم على 11 متهماً، بينهم 3 تمت إحالتهم أوراقهم لمفتى الجمهورية الجلسة الماضية، في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان النائب العام المصري قد أحال 10 متهمين، بينهم 4 ليبيين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع، التابعة لها بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المصريين المقيمين بها.

وبحسب ملف القضية، فقد وقعت الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنياً للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.