إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 7 ملايين



بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا سبعة ملايين اليوم الأحد؛ إذ سجلت الدولة 18645 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلاً عن 793 وفاة.ورفعت هذه الأرقام العدد الإجمالي للإصابات إلى سبعة ملايين و12599 وإجمالي الوفيات إلى 187200.

وتسجل هيئة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) إحصاءاتها الخاصة، وقالت في أغسطس إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 والأسباب المرتبطة به بين أبريل/ نيسان من العام الماضي ويوليو تموز الماضي بلغ 365 ألفاً.

وأظهرت بيانات الهيئة أن عدد الوفيات فوق المعدلات الطبيعية، التي يقول بعض علماء الأوبئة إنها أفضل طريقة لقياس عدد الوفيات الحقيقي أثناء الوباء، وصل إلى 528 ألفاً في يوليو.