مصر.. السيسي يشهد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة

شعبان بلال (القاهرة)

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي خلال تفقده القافلة، إنه المسؤول عن المواطنين في مصر وليس له غير الله، مضيفاً أن هناك تنسيقاً بين أجهزة الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، لتنظيم العمل الخيري في مصر.

ووجه الرئيس المصري بزيادة موارد صندوق تحيا مصر لتحقيق المزيد من الخدمات للمواطن، موجهاً الشكر لكل من ساهم في الجهد المبذول على مدار السنوات الماضية من رجال الأعمال والمساهمين فيما يخص صندوق تحيا مصر، لتوفير حياة كريمة لنحو خمسة ملايين مواطن.

وتابع عن موارد صندوق تحيا مصر: «الـ 100 مليار لسه ما جوش لغاية دلوقتي وقلت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شوف وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده نحشدها في ظل الظروف التي تمر بها مصر، وأنتم شايفين الجهد وقد إيه محتاجين نساعد الناس ونطور أكتر من كده».

واحتفالية أبواب الخير ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتزامناً مع اليوم العالمي للعمل الخيرى، وتستهدف حوالى 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية، التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.