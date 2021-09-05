مقتل 13 شخصاً في حادث سير مروع بمصر

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، نحو 100 كيلومتر شرق القاهرة، مقتل 13 وإصابة 33 آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية بعد اصطدامها بحاجز خرسانى بطريق القاهرة -السويس.

وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن السويس، قد تلقت إخطاراً من قوات تأمين الطرق يوم السبت بوقوع حادث انقلاب حافلة رحلات أثتاء عودتها من مدينة شرم الشيخ ومتجهة إلى القاهرة، وكان على متنها نحو 45 فرداً من الأسر والعائلات.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي رئيس مرفق الإسعاف في السويس، 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، إن عدد المصابين بلغ 33 مصاباً بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ، بينهم أطفال.

وأوضح الحفناوي، في تصريحات صحفية له مساء السبت، أن الحادث وقع على طريق "السويس-القاهرة" في اتجاه القاهرة.



