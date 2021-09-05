مصر تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 439 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 241 ألفاً 415 حالة حتى مساء السبت، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته

على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



