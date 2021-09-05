مباحثات عراقية سعودية حول مكافحة الإرهاب

هدى جاسم (بغداد)

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس، سبل مكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الجانبين ناقشا خلال زيارة يقوم بها الأمير عبد العزيز بن سعود للعراق حالياً التعاون الأمني بين بغداد والرياض وأهمية تطويره في مختلف المجالات الأمنية لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين.

وأضاف البيان أن الطرفين بحثا كذلك إمكانية تبادل الخبرات الأمنية بين بغداد والرياض إلى جانب كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن البلدين واستقرارهما.

وفي السياق، عقد وزير الداخلية السعودي مع نظيره العراقي عثمان الغانمي أمس، جولة مباحثات ثنائية تضمنت ملفات عدة بينها أمن الحدود والتعاون الاستخباري ومكافحة المخدرات.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان أن الغانمي والوزير السعودي عقدا مباحثات ركزت على تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق في مختلف المجالات من بينها العمل الاستخباري ومكافحة المخدرات وأمن الحدود والأدلة الجنائية والتدريب.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا كذلك على تبادل الزيارات واللقاءات بين الدوائر والمديريات في الوزارتين بما يعزز المصالح المشتركة وأمن البلدين.

كما التقى الأمير عبد العزيز بن سعود رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحث معه تقوية العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض والتعاون على الصعيد الأمني واستمرار التنسيق في المجالات كافة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي أمس، أن العراق مر بظروف صعبة وهو الآن في مرحلة التعافي والمضي باتجاه الوضع الطبيعي الذي يستحقه.

وقال الكاظمي، خلال استقباله رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات: إن «توطيد العلاقات بين بغداد وعمّان، ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وحثّ الكاظمي البرلمانيين في البلدين على العمل من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي بين العراق والأردن، وأشاد بدور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تنمية العلاقات بين البلدين، وقد تجلّى ذلك في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية، وأيضاً في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأردني حرص المملكة الأردنية على بناء أفضل العلاقات مع العراق، فضلاً عن مباركته نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي احتضنه العراق مؤخراً.

وأشاد بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة لضمان استقرار المنطقة، وكذلك في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها.