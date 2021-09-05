الأمم المتحدة تعقد مؤتمراً دولياً للتبرع لأفغانستان

زيوريخ (وكالات)

تعقد الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً للمساعدات في جنيف يوم 13 سبتمبر، لدرء ما وصفها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بأنها «كارثة إنسانية وشيكة» في أفغانستان.

وقال جوتيريش على «تويتر»، في معرض إعلانه عن المؤتمر الذي قال إنه سيسعى وراء زيادة سريعة ومطردة في تمويل الإغاثة الإنسانية: «نريد من المجتمع الدولي أن يتحد ويدعم الشعب الأفغاني».

وأضاف: «نناشد أيضاً السماح بدخول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل ومن دون عوائق، لضمان استمرار حصول الأفغان على الخدمات الضرورية التي يحتاجونها».

وتقول وكالات الإغاثة: إن العديد من الأفغان كانوا يواجهون الصعاب لإطعام أسرهم، وسط جفاف شديد قبل فترة طويلة من سيطرة حركة طالبان على السلطة الشهر الماضي، وإن الملايين ربما يواجهون المجاعة الآن في ظل عزلة البلاد وانهيار الاقتصاد.

وقال جوتيريش: «الأمم المتحدة متضامنة مع شعب أفغانستان وملتزمة بالبقاء ومساعدته».

يأتي ذلك فيما تتفاوض المنظمات الإنسانية مع حركة طالبان، بهدف مواصلة أنشطتها داخل أفغانستان.

ويعاني البلد، الذي يعتبر بين أفقر دول العالم من انهيار شامل، إذ يرزح تحت وطأة الجفاف وجائحة «كوفيد» وتدفّق الجرحى إلى المستشفيات ونزوح مئات آلاف السكان، فيما يعتمد الاقتصاد على المساعدات الدولية المعلّقة تقريباً في الوقت الحالي.

ويعيش 18 مليوناً من أصل سكان أفغانستان، المقدّر عددهم بنحو 35 إلى 40 مليون شخص، في أوضاع إنسانية كارثية.

وتخشى المنظمات غير الحكومية حالة عدم يقين، بينما تحاول الحصول على ضمانات بشأن استمرارية برامجها.

من جانبهم، قال مساعدون بالكونجرس الأميركي، أمس: «إن من المرجح أن يمول الكونجرس وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات التي تقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان، لكن لا توجد بشكل فعلي فرصة لأن يمول بشكل مباشر حكومة جديدة بقيادة طالبان».

وكانت الولايات المتحدة من الممولين الرئيسيين لأفغانستان منذ غزوها عام 2001 للإطاحة بنظام «طالبان»، وخصصت نحو 130 مليار دولار للأمن والحوكمة والتنمية والاحتياجات الإنسانية.

وقال مساعدون للديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلسي الكونجرس وللجمهوريين: إن المشرعين متأكدون من تقديمهم مساعدات إنسانية للنازحين الأفغان واللاجئين، ولكن ليس للحكومة نفسها، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «سيكون من الصعب إقناع أعضاء الكونجرس بفعل أي شيء يبدو أنه يدعم حكومة طالبان».

واتفق أحد كبار مساعدي الجمهوريين في مجلس الشيوخ مع هذا الرأي.

وقال المساعد الجمهوري: «لن يؤيد الجمهوريون على الإطلاق تقديم أموال لطالبان»، مضيفاً: إنهم لا يريدون تقديم أي أموال حتى يتمكن الأميركيون والأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة من مغادرة أفغانستان. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق على ما إذا كانت ستطلب أموالاً إضافية لأفغانستان.

لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أن حكومة بلاده تبقي على تواصل مع حركة طالبان. وقال: «مستمرون في الحفاظ على قنوات تواصل مع طالبان بشأن القضايا المهمة».

وقال بلينكن: إن الخارجية الأميركية «على اتصال مستمر» بالأميركيين الباقين في أفغانستان، الذين ما يزالون يرغبون في مغادرة البلاد.

وقال: «انتدبنا فرقاً مخصصة لكل من هؤلاء المواطنين الأميركيين ليكونوا على اتصال مستمر معهم. ونقدم لهم إرشادات تفصيلية ومحددة للغاية».

وأضاف بلينكن: إن جميع المتبقين تقريباً من مزدوجي الجنسية، الذين تقع منازلهم في أفغانستان، ويعيش أقاربهم هناك.

كما أشاد بلينكن بجهود الوزارة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، في يناير الماضي، لتسريع إصدار تأشيرات خاصة للأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً، والذين لا يزال آلاف منهم في أفغانستان.

رئيس الاستخبارات الباكستانية يزور كابول

أفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية، الجنرال فايز حميد، وصل أمس إلى كابول، تلبية لدعوة من حركة طالبان، التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الجنرال حميد وصل إلى كابل أمس، في زيارة مفاجئة على رأس وفد باكستاني رفيع المستوى.

وأكدت وكالة «أسوشيتد برس» صحة هذه الأنباء، نقلاً عن مسؤولين باكستانيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما.

من جانبها، أشارت تقارير إخبارية، نقلاً عن مصادر في كابول وإسلام آباد، أن أجندة زيارة حميد لم تتضح بعد، غير أن مسؤولاً باكستانياً بارزاً قال مؤخراً: إن رئيس جهاز الاستخبارات الباكستانية قد يساعد طالبان في إعادة تشكيل القوات المسلحة الأفغانية.

ويعتبر حميد أرفع مسؤول أجنبي يزور كابول منذ وصول طالبان إلى الحكم في البلاد.

«جوجل» تغلق حسابات الحكومة الأفغانية

أكد شخص مطلع أن شركة جوجل أغلقت بشكل مؤقت عدداً غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية، مع تزايد المخاوف بشأن البيانات الورقية الرقمية التي خلفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون.

وفي الأسابيع التي تلت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان من الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، سلطت التقارير الضوء على كيفية استغلال الحكام الجدد لقواعد البيانات البيومترية وكشوف المرتبات الأفغانية.

ولم يصل محرك «جوجل»، التابع لشركة «ألفابيت» في بيان، حد تأكيد إغلاق حسابات الحكومة الأفغانية، وقال: إن الشركة تراقب الوضع في أفغانستان و«تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة».

وقال موظف بالحكومة السابقة: إن طالبان تسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين السابقين.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال الموظف: إن طالبان طلبت منه الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التي كان يعمل بها.