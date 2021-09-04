التحالف: تدمير 3 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، إحباط هجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.

وذكر التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، «اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة».

وقال التحالف إن «التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن «نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين».