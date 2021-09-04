متاجر بنيوزيلندا تسحب السكاكين من أرففها بعد هجوم

قالت مجموعة «كاونت داون» النيوزيلندية للسوبر ماركت، اليوم السبت، إنها سحبت السكاكين والمقصات من أرففها وذلك بعد يوم من قيام رجل وصفته السلطات بأنه متطرف بطعن ستة أشخاص في أحد متاجر الشركة.

وقالت كيري هانفين، المدير العام لشؤون السلامة في المجموعة «اتخذنا الليلة الماضية قراراً بسحب جميع السكاكين والمقصات من أرففنا مؤقتاً في الوقت الذي ندرس فيه ما إذا كان علينا الاستمرار في بيعها».

وقالت، في بيان إعلامي «نريد أن يشعر كل فريقنا بالأمان عندما يأتون إلى العمل، خاصة بالنظر إلى أحداث أمس».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلاسل متاجر أخرى سحبت أيضاً السكاكين الحادة.

وقتلت الشرطة بالرصاص المهاجم وهو سريلانكي لم يكشف عن اسمه بسبب أوامر قضائية بعدم النشر. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن الرجل استلهم أفكاره من تنظيم داعش الإرهابي وكان يخضع لمراقبة الشرطة بشكل مستمر.

كانت الشرطة تلاحق الرجل عندما دخل سوبر ماركت «كونت داون» في مركز «نيو لين» التجاري في مدينة أوكلاند. وقالت إنها اعتقدت أنه دخل للتسوق لكنه التقط سكيناً من أرفف المعروضات وبدأ في طعن الناس.