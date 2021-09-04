ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح (سبوتنيك-في) للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوكالة إن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح (سبوتنيك-في) للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق.
كانت البحرين وافقت بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح «فايزر-بيونتك».
وتشهد حالات الإصابة بكوفيد-19 تراجعاً في البحرين ووصلت حالياً إلى 3 في المئة من ذروتها حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يومياً وفقاً لتقرير رويترز عن كوفيد-19.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين، منذ بدء الجائحة، 272709 ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1388.
البحرين توافق على جرعة منشطة من لقاح كورونا
ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح (سبوتنيك-في) للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
المصدر: رويترز