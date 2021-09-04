البحرين توافق على جرعة منشطة من لقاح كورونا

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح (سبوتنيك-في) للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح (سبوتنيك-في) للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق.

كانت البحرين وافقت بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح «فايزر-بيونتك».

وتشهد حالات الإصابة بكوفيد-19 تراجعاً في البحرين ووصلت حالياً إلى 3 في المئة من ذروتها حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يومياً وفقاً لتقرير رويترز عن كوفيد-19.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين، منذ بدء الجائحة، 272709 ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1388.