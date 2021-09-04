رائدا فضاء يجريان عملية سير لمدة 8 ساعات في محطة الفضاء

أجرى رائدا فضاء روسيان عملية سير، استمرت ثماني ساعات، في محطة الفضاء الدولية، للعمل في وحدة بحث روسية "ناوكا"

غير أن أوليج نوفيزكي وبيوتر دوبروف لم يجريا جميع المهام المقررة، خلال المهمة، التي استمرت سبع ساعات و54 دقيقة، طبقا لما أعلنته هيئة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم السبت.

وأضافت الهيئة أنه سيتم استكمال المهام الباقية، خلال عملية السير المقبلة، يوم الخميس المقبل. ومن المقرر إجراء إجمالي 11 عملية سير في الفضاء في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، إنه تم تحقيق الهدف الرئيسي لتوصيل كابلات الطاقة بالوحدة الجديدة، مما يعني أنه يمكن إمدادها بالكهرباء من الجزء الأميركي لمحطة الفضاء الدولية.

يذكر أنه بعد وصول وحدة "ناوكا" بوقت قصير في محطة الفضاء الدولية في يوليو الماضي، وقع حادث، فقد تم إطلاق الدافعات على متن الوحدة عن طريق الخطأ، ربما بسبب خلل في البرنامج، مما أدى إلى تحول بواقع 45 درجة للمحطة من مسارها المعتاد.