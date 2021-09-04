الصين تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج باستثناء حالة واحدة فقط.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94982 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.