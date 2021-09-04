بايدن يزور نيو أورلينز في أعقاب إعصار «إيدا»

زار الرئيس الأميركي جو بايدن مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا يوم الجمعة للتأكيد على دعم إدارته لسكان المنطقة في أعقاب الإعصار إيدا.

وقال بايدن في مركز لعمليات الطوارئ في مدينة لا بلاس بولاية لويزيانا "نحن في هذا الوضع معا، ولذلك فنحن لن نترك أي مجتمع بدون دعم، سواء كان ريفياً أو مدنياً أو ساحلياً أو داخلياً، وأتعهد بدعمكم حتى يتم القيام بذلك".

وأكد بايدن "رسالتي اليوم هي، أعتقد أن ما نراه جميعا، وأنا أتلقى نفس الاستجابة من أصدقائي الجمهوريين، أصدقائي الجمهوريين هنا في الكونجرس: لا يوجد أي جانب سياسي في هذا الأمر. إنه يتعلق ببساطة بإنقاذ الأرواح وإعادة الناس إلى حياتهم الطبيعية".

وقد لقي 13 شخصاً حتفهم نتيجة للإعصار إيدا في لويزيانا وولاية مسيسيبي المجاورة. ووفقا للبيت الأبيض، لا تزال 800 ألف أسرة في هذه المنطقة بدون كهرباء.

وقد أسفرت عاصفة مدمرة ضربت شمال شرق الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار إيدا عن مقتل 48 شخصا في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي المجاورة.