مصر تسجل 318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة عن تسجيل 318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 11 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 289353، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 16766 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن خروج 651 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 240976 حتى مساء الجمعة.