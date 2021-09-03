الناتو يحذر من تسلل متشددين من أفغانستان إلى أميركا وأوروبا

حذر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، من أن متشددين قد ينضمون إلى المهاجرين الأفغان، ما قد يزيد من التهديدات الأمنية لأوروبا والولايات المتحدة بعد الانسحاب من أفغانستان.

وقال سيتفانو بونتيكورفو، كبير المندوبين المدنيين للناتو في أفغانستانـ في مقابلة "نضع إجراءات لتجنب ذلك، لكن الأعداد كبيرة، وهذا خطر"، مشيرا إلى أن متشددين يحاولون استخدام تدفق اللاجئين للتسلل إلى دول غربية.

وأكد "أنا واثق من أن هذا هو الوضع".

ويتوق الاتحاد الأوروبي إلى وقف الهجرة من أفغانستان، مشيرا إلى خطر أمني محتمل.

ووفقا لمذكرة دبلوماسية أوروبية اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء، نزح نحو 500 ألف شخص حتى الآن في أفغانستان هذا العام، لكن ليس هناك دليل على دخول أشخاص إلى دول مجاورة، ولا انتقال كبير باتجاه التكتل الأوروبي.

وقال بونتيكورفو، الذي شارك في جهود إجلاء مدنيين أفغان من كابول في أغسطس، إن من المتوقع أن يؤدي الانسحاب من أفغانستان إلى محاولة تنظيم داعش الإرهابي السيطرة على أراض في البلاد.

وأضاف أن "هذا خطر سيتعين على طالبان التعامل معه".