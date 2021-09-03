إقليم صومالي يرسل قوات لقتال حركة الشباب الإرهابية

قال إقليم بلاد بنط الصومالي، اليوم الجمعة، إنه أرسل قوات إلى إقليم "جلمدج" المجاور لمساعدة الجيش هناك في معارك ضد حركة الشباب الإرهابية.

وهاجم مسلحون من الحركة الشهر الماضي قاعدة عسكرية تضم وحدات من القوات الخاصة الحكومية في مدينة "عمارة" في جلمدج.

و"عمارة" مدينة استراتيجية تقع على الطريق المؤدي إلى مدينة "هرارديري" الساحلية.

وقال عبد اللطيف موسى نورو سان ياري، حاكم منطقة مدج التابعة لإقليم بلاد بنط لرويترز إن قوات من ذوي الخبرة أرسلت في محاربة الحركة الإرهابية.

وأضاف ياري "أرسلنا قوات إلى جلمدج تعرف كيف تقاتل (حركة) الشباب، وهي عبارة عن تحالف للقضاء على الشباب". ولم يذكر عدد القوات التي أرسلت.

وكثيرا ما تنفذ الجماعة الإرهابية هجمات بالأسلحة النارية والقنابل والسيارات المفخخة ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء.

وقال عبد الله عبد السلام، نائب وزير الأمن في إقليم جلمدج لرويترز "بما أن بلاد بنط... لديه خبرة في قتال الشباب، طلبنا منهم مساعدتنا في طردهم".