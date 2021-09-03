السيول والفيضانات تدمر 17 ألف منزل في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

تسببت سيول وفيضانات وأمطار غزيرة في تدمير كلي وجزئي طال نحو 17500 منزل في مختلف مناطق السودان، وأثرت بشكل مباشر على أكثر من 88 ألف شخص في 13 ولاية من أصل 18 ولاية منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا».

وأشار «أوشا» إلى أن معظم الأسر المتأثرة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اضطرت إلى الإقامة مع الأقارب والانتقال إلى السكن داخل المباني الحكومية.

وتحولت معظم طرق وأحياء العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، إلى برك مياه بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء أمس الأول.

ووفقًا لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيقاد» فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا خلال الأيام الخمس المقبلة في معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان.

ولا تزال هنالك مخاوف من تكرار فيضانات العام الماضي التي كانت الأكبر في تاريخ البلاد، والتي اجتاحت 16 ولاية من مجمل ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، وأدت إلى مقتل نحو 117 شخصاً ودمرت أكثر من 100 ألف منزل بشكل كامل أو جزئي، إضافة إلى مئات المدارس والمنشآت الخدمية والتجارية.

ووفقاً لبيانات محدثة صادرة عن وزارة الري السودانية، فقد استقر منسوب النيل في ولاية الخرطوم، أمس، عند 17.22 متر، متجاوزاً منسوب الفيضان بـ72 سنتمتراً ومبتعداً بمقدار 44 سنتيمتراً فقط عن أعلى مستوى للفيضان في البلاد على الإطلاق والمسجل في أغسطس من العام الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن الحكومة السودانية بدأت في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمتضررين، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات الإغاثة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مواد الإغاثة التي كانت مخزنة لهذا الغرض قد استنفدت، وهناك حاجة ملحة لتجديد المخزونات، خاصة إذا تدهور الوضع الإنساني أكثر.