منظمات إنسانية تتفاوض مع «طالبان» لمواصلة أنشطتها

كابول (أ ف ب)

تتفاوض المنظمات الإنسانية في الكواليس مع حركة طالبان، بهدف مواصلة أنشطتها داخل أفغانستان، التي باتت على شفير «كارثة إنسانية» محتملة، فيما تخيّم الضبابية على الوضع الاقتصادي والمالي.

ويعاني البلد، الذي يعتبر بين أفقر دول العالم من انهيار شامل، إذ يرزح تحت وطأة الجفاف وجائحة كوفيد، وتدفّق الجرحى إلى المستشفيات ونزوح مئات آلاف السكان، فيما يعتمد الاقتصاد على المساعدات الدولية المعلّقة تقريبا في الوقت الحالي.

ويعيش 18 مليوناً من أصل سكان أفغانستان المقدّر عددهم بنحو 35 إلى 40 مليون شخص في أوضاع إنسانية كارثية، وحذّرت الأمم المتحدة مؤخراً من أن عدداً مماثلاً قد ينضم إلى هذه الفئة، داعية إلى تقديم مساعدات دولية.

ميدانياً، تعيش المنظمات غير الحكومية حالة عدم يقين، بينما تحاول الحصول على ضمانات بشأن استمرارية برامجها.

وتقول المتحدثة الرسمية باسم المجلس النروجي للاجئين ميشيل ديلاني: «إن فرقنا على الأرض بدأت تنخرط في مناقشات مع طالبان في عدّة ولايات، وطلبوا منّا في كلّ مرّة أن نواصل القيام بعملنا».

وأكّدت منظمات غير حكومية أخرى أنها تجري محادثات مع طالبان بغية مواصلة عملياتها على الأرض، أو أنها تبلّغت ضمانات أمنية لمواصلة البرامج القائمة. وكانت حركة طالبان علّقت تصاريح العمل الممنوحة لمنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل إعادتها لاحقا.

ويقول المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فلوريان سيريكس: «إن التحولات في أفغانستان لم تؤثر على علاقتنا مع طالبان، والوضع الحالي لا يبدّل من طريقة تصرّفنا».