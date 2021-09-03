ضبط إرهابي في الموصل

هدى جاسم (بغداد)

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس، القبض على إرهابي في الموصل شمالي البلاد، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «واع».

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن «الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب»، مشيراً إلى أن «الإرهابي هو أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وقد عمل ضمن ما يسمى قاطع نينوى ولاية العراق». وأوضح البيان أن «عملية إلقاء القبض تمت خلال واجب أمني تم تنفيذه في الجانب الأيسر لمدينة الموصل»، مبينا أنه «وأثناء تفتيش داره عثر عناصر الاستخبارات على ملجأ خلف الدار كان يستخدمه الإرهابي للتخفي عند مداهمة القوات الأمنية».