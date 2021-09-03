بوتين يأمل أن تتصرف طالبان بشكل «متحضر»

موسكو (أ ف ب)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عن أمله في أن تتصرف حركة طالبان بطريقة «متحضرة» في أفغانستان، كي يتمكن المجتمع الدولي من الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع كابول.

وقال بوتين: «إن روسيا مهتمة بعدم تفكك أفغانستان، فإذا حصل هذا لن يكون هناك أي طرف للتفاوض معه». وكان يتحدث خلال جلسة عامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي.

وأضاف: «كلما أسرعت طالبان في الانضمام لأسرة الشعوب المتحضرة، إذا جاز التعبير، سيكون من الأسهل التواصل معها والتأثير عليها نوعاً ما وطرح أسئلة».

واتخذت روسيا نهجاً حذراً في تعاملها مع الحركة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان هذا الصيف.

والتقى سفير روسيا لدى كابول ممثلين عن طالبان بعد بضعة أيام من سيطرتها على السلطة، وقال: إن موسكو ستبقي على سفارتها في أفغانستان.

وبدأت روسيا، الأسبوع الماضي، إجلاء رعاياها ورعايا العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مع تدهور الوضع الأمني في هذا البلد.

وحذرت روسيا من احتمال تسلل جماعات متطرفة بين لاجئين بذريعة الاضطرابات السياسية لدخول دول مجاورة.

وتتشارك أفغانستان الحدود مع ثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى، لروسيا قواعد عسكرية فيها.