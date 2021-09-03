رئيس الحكومة الليبية: نتطلع إلى توحيد الجيش والشرطة وإجراء انتخابات حرة

بنغازي (الاتحاد)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس، تطلع حكومته إلى توحيد الجيش وقوات الأمن وإجراء انتخابات حرة تمكن ليبيا من بناء نظامها الديمقراطي وإعادة الإعمار دون هيمنة أو تدخل أجنبي.

وقال الدبيبة في كلمة أمام منتدى «أمبروزيتي» الاقتصادي السنوي بمدينة «تشيرنوبيو» شمالي إيطاليا إن «الهدف الرئيس لليبيا الآن هو تحقيق حلمها وقيادة البلاد نحو هذا الهدف النبيل بطريقة ديمقراطية». وأوضح أن «طموح ليبيا يتمثل في تشكيل جيش موحد وقوة شرطة حقيقية وضمان انتخابات حرة وشفافة».

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على الحاجة لأن تتاح لبلاده إمكانية التحرك نحو مرحلة تتسم بالاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات.

ورأى أن التجربة الأفغانية يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه «لا يمكن لبلد أن يفرض نفسه على غيره بالقوة»، مضيفاً أنه «على العالم أن يساعدنا في إعادة البناء وعدم التدخل في الشأن الداخلي».