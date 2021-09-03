17 ألف أفغاني بقاعدة ألمانية ينتظرون نقلهم إلى أميركا

واشنطن (وكالات)

أكد مسؤولون عسكريون أميركيون، أمس، أن نحو 17 ألف لاجئ من أفغانستان ينتظرون في قاعدة عسكرية أميركية بألمانيا في انتظار نقلهم إلى الولايات المتحدة، بعد نقلهم جواً من كابول. وقال قائد القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال تود وولترز للصحفيين عبر الإنترنت من البنتاجون في العاصمة واشنطن: إنه يجري حالياً التحقق من نحو 12 ألف أفغاني في قاعدة «رامشتاين» الجوية غربي ألمانيا.

وتابع: إن 5 آلاف أفغاني آخرين موجودون حالياً في ثكنات «راين أوردنانس» في كايزرسلاوترن، على مقربة من رامشتاين، بينما يوجد حوالي 4300 في القواعد الأميركية في إيطاليا وإسبانيا.

وأضاف وولترز: إنه يجري التحقق من الأشخاص مرتين قبل أن يواصلوا رحلتهم إلى الولايات المتحدة، مرة عند الوصول ومرة أخرى قبل المغادرة بوقت قصير.