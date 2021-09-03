انتشال جثامين 3 فلسطينيين من نفق على حدود غزة

غزة (أ ف ب)

انتشلت عناصر الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، جثامين 3 عمال فلسطينيين فُقد أثرهم في نفق لتهريب البضائع قرب الحدود بين مصر وقطاع غزة في رفح، حسبما أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم في بيان: «انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين ثلاثة مواطنين من باطن الأرض في المنطقة الحدودية في جنوب رفح، بعدما فقدت آثارهم، أمس الأول، حيث تم نقلهم إلى مستشفى في رفح»، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد شهود أن اثنين من المتوفين هما «وسام عياد البالغ 22 عاماً، وعيسى أبو الحسوم البالغ 25 عاماً».

وقال شاهد عيان: إن الضحايا الثلاث «كانوا يعملون داخل النفق عندما تعرضوا للرش بالغاز، وحدث انهيار جزئي في النفق».