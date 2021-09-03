طالبان تعلن السيطرة على وادي بانشير وكامل أفغانستان

ذكرت ثلاثة مصادر من حركة طالبان، اليوم الجمعة، أن الحركة باتت تسيطر على إقليم وادي بانشير الذي لجأت إليه قوات من المعارضة.

وانطلقت الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول بعد إعلان الخبر.

وبسيطرتها على وادي بانشير، باتت الحركة تبسط نفوذها على كامل أنحاء أفغانستان.

وقال أحد قادة طالبان "بفضل الله عز وجل، نسيطر الآن على كل أفغانستان. هزم مثيرو المتاعب وبانشير تحت سيطرتنا حالياً".

كان أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق أحد زعماء قوات المعارضة، قد أبلغ تلفزيون "طلوع" الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فر من البلاد غير صحيحة.

تضم الميليشيات المعارضة في الإقليم فلول النظام السابق وقوات تابعة لأحمد مسعود نجل القائد أحمد شاه مسعود، وهو شخصية قاومت السوفييت وحركة طالبان بعد أن اغتاله تنظيم القاعدة في 9 سبتمبر 2001.